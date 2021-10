Gravina - Lotito, scintille in Consiglio: 'Non puoi stare qui'. Il retroscena (Di venerdì 1 ottobre 2021) ROMA - Sono volati gli stracci in via Allegri. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina , da una parte; il consigliere e patron della Lazio, Claudio Lotito , dall'altra. Al centro della discussione ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 1 ottobre 2021) ROMA - Sono volati gli stracci in via Allegri. Il presidente della Figc, Gabriele, da una parte; il consigliere e patron della Lazio, Claudio, dall'altra. Al centro della discussione ...

Advertising

sportli26181512 : #Gravina-#Lotito, scintille in Consiglio: 'Non puoi stare qui'. Il retroscena: La presenza del presidente della Laz… - LALAZIOMIA : Gravina-Lotito, scintille in Consiglio: 'Non puoi stare qui'. Il retroscena - illuminista2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Mattinata turbolenta quella di ieri in via Allegri ?? Prima dell’inizio della riunione del Consiglio Federale ?? #Gra… - siamo_la_Roma : ?? Mattinata turbolenta quella di ieri in via Allegri ?? Prima dell’inizio della riunione del Consiglio Federale ??… - pasqualinipatri : Il Messaggero | Lotito-Gravina: che scontro -