Gossip Uomini e donne | Giorgio Manetti torna per Isabella Ricci? Lui racconta la verità

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 1 ottobre 2021)è ricordato per aver corteggiato Gemma Galgani a, ma adessoa far parlare di sé per delle recenti dichiarazioni che fanno pensare ad un suo possibile rientro nel dating-show. Rispetto al sospetto generale sul suo ritorno in tv, in un nuovo intervento lui fa intanto chiarezza sulla sua posizione, dopo che ha svelato di trovare attraente la nemica giurata al trono over dell’ex Gemma,. Nel dettaglio,spiega che almeno per il momento non intenderàre alla corte di Maria De Filippi. Questo in primis per un’importante svolta nella sua vita, ma anche perché da tempo lui trova cambiato decisamente in negativo il programma....