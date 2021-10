GF Vip: Manila Nazzaro a rischio squalifica? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Manila Nazzaro potrebbe essere a rischio squalifica dal Grande Fratello Vip? L’ex Miss Italia, durante una conversazione con altre concorrenti, ha utilizzato una parola offensiva che ha fatto subito il giro del web: il reality deciderà di prendere provvedimenti contro di lei? Manila Nazzaro potrebbe rischiare la squalifica dal Grande Fratello Vip? L’ex Miss Italia in queste ore è finita al centro delle polemiche per aver pronunciato un’espressione offensiva durante un discorso con altre concorrenti del reality. Il video sta facendo il giro del web e sono in tanti a chiedersi se verranno presi dei provvedimenti contro di lei. Quest’anno, infatti, la decisione del Grande Fratello è stata quella di adottare un atteggiamento più “tollerante” nei confronti dei ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 1 ottobre 2021)potrebbe essere adal Grande Fratello Vip? L’ex Miss Italia, durante una conversazione con altre concorrenti, ha utilizzato una parola offensiva che ha fatto subito il giro del web: il reality deciderà di prendere provvedimenti contro di lei?potrebbe rischiare ladal Grande Fratello Vip? L’ex Miss Italia in queste ore è finita al centro delle polemiche per aver pronunciato un’espressione offensiva durante un discorso con altre concorrenti del reality. Il video sta facendo il giro del web e sono in tanti a chiedersi se verranno presi dei provvedimenti contro di lei. Quest’anno, infatti, la decisione del Grande Fratello è stata quella di adottare un atteggiamento più “tollerante” nei confronti dei ...

Advertising

GiuseppeporroIt : GF VIP 6, Manila Nazzaro rischia la squalifica? La parola pronunciata dalla gieffina che sta facendo discutere (VID… - epiclove_ : RT @LSantillo_96: Comunque sono tutti vip, mangiano con Mediaset e non si fanno alcun tipo di problema ad andare al GF: come minimo votano… - Walter40547094 : @martaxxofficial Basta. A Samy hanno chiesto se gli piaceva Jessica Raffaella: chi è il vip più simpatico e più an… - Filippo79167228 : @francescaturnu @Francy11412804 Raga non ci siamo capiti ma Manila è la persona caratterialmente più pessima di tut… - LSantillo_96 : Comunque sono tutti vip, mangiano con Mediaset e non si fanno alcun tipo di problema ad andare al GF: come minimo v… -