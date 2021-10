Endoscopia bilio-pancreatica al Fucito e al Ruggi D’Aragona

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Con delibera della Regione Campania, è stato indivuato quale Centro di riferimento Regionale per l’, la UOC diDigestiva deldi Mercato San Severino, e del. In seguito all’indagine e all’istruttoria degli Uffici competenti, si è ritenuto opportuno procedere alla suddetta identificazione, che premia il Centro in questione per le elevate qualifiche professionali, tecnologiche e logistiche, che garantiscono strumenti e tecniche moderne volte a trattare patologie anche complesse, ad elevata necessità assistenziale. È stato riconosciuto inoltre alla UOC diDigestiva del, il ruolo strategico sul territorio regionale e provinciale per l’esecuzione di procedure e ...

