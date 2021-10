Covid, come affrontare il mondo post covid all’edizione 2021 di “Inventing for Life Health Summit” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le prospettive dell’era post covid al centro dell’edizione 2021 di “Inventing for Life Health Summit”, l’evento promosso da Msd italia che ha visto rappresentanti delle istituzioni, dell’industria farmaceutica, personalità del mondo scientifico e associazioni discutere dei postumi della pandemia. Innovazione, prevenzione e sanità di prossimità. Queste le direttrici da seguire per superare definitivamente il covid 19. Gli esperti hanno sottolineato la necessità di rilanciare il sistema sanitario nazionale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le prospettive dell’eraal centro dell’edizionedi “for”, l’evento promosso da Msd italia che ha visto rappresentanti delle istituzioni, dell’industria farmaceutica, personalità delscientifico e associazioni discutere deiumi della pandemia. Innovazione, prevenzione e sanità di prossimità. Queste le direttrici da seguire per superare definitivamente il19. Gli esperti hanno sottolineato la necessità di rilanciare il sistema sanitario nazionale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ladyonorato : Pregliasco che definisce “terribile” la presenza sui territori dei medici che hanno curato a casa e guarito migliai… - ladyonorato : Ecco come nei paesi extra UE meno ricchi si affronta il Covid: con terapie precoci fornite gratis a domicilio. Indo… - silvia_sb_ : Come si fa a dire che si è a favore della libertà di scelta e “fare o non fare il vaccino anti Covid è come decider… - MartinoTato : @Smartitina Titolo fuorviante come sempre di imolaoggi. Locatelli stava inquadrando il problema di chi non si è pot… - giuliog : RT @GQitalia: Oh finalmente -