Adriana Volpe su Sonia Bruganelli: “Mi ha destabilizzata” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, nonostante la condivisione del Gf Vip 6, qualcosa non va e c’entra anche Giancarlo Magalli Adriana Volpe (Getty Images)Dalla collega del Grande Fratello Vip a Giancarlo Magalli. Adriana Volpe in un’intervista a Casa Chi parla a ruota libera della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, con lei opinionista al GF Vip 6, e del conduttore che ha affiancato per anni a I fatti vostri. Con lui, com’è noto, i rapporti non sono dei migliori fin dai tempi de I fatti vostri e successivamente non sono mancate frecciatine. Una polemica tra le due donne è scoppiata da quando la Bruganelli qualche giorno fa ha postato una foto insieme a Magalli. Una “serata ... Leggi su ck12 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tra, nonostante la condivisione del Gf Vip 6, qualcosa non va e c’entra anche Giancarlo Magalli(Getty Images)Dalla collega del Grande Fratello Vip a Giancarlo Magalli.in un’intervista a Casa Chi parla a ruota libera della moglie di Paolo Bonolis,, con lei opinionista al GF Vip 6, e del conduttore che ha affiancato per anni a I fatti vostri. Con lui, com’è noto, i rapporti non sono dei migliori fin dai tempi de I fatti vostri e successivamente non sono mancate frecciatine. Una polemica tra le due donne è scoppiata da quando laqualche giorno fa ha postato una foto insieme a Magalli. Una “serata ...

Advertising

GrandeFratello : Non è venerdì senza #GFVIP e senza #GFVIPPARTY! Stasera dalle 20:45 in streaming su Mediaset Infinity saranno ospit… - Vuoicondurretu2 : Dai like di Adriana Volpe su Twitter si spera bene stasera. #iostoconsoleil #GFVIP - esauriit0 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP Sonia Bruganelli a cena con Giancarlo Magalli: Adriana Volpe sbotta e pubblica una chat privata h… - Novella_2000 : Tommaso Zorzi va a cena con Sonia Bruganelli e manda una frecciatina ad Adriana Volpe #gfvip - Novella_2000 : Adriana Volpe rivela cosa le ha scritto in privato Sonia Bruganelli e cosa ha detto a Magalli #gfvip -