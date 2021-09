Volley, semifinali Mondiali U21 2021: programma, date, orari e tv (Di giovedì 30 settembre 2021) Sta per terminare l’attesa per le semifinali dei Mondiali Under 21 di Volley maschile: ecco il programma dettagliato. La rassegna iridata di categoria, in corso di svolgimento tra Bulgaria e Italia, entra nella fase più calda: chi si aggiudicherà le medaglie? In corsa anche la squadra di Angiolino Frigoni, rimasta imbattuta e senza alcun set concesso agli avversari. Un gruppo azzurro compatto e ricco di qualità, che può contare anche su un Alessandro Michieletto rientrato pochi giorni fa dopo il trionfo agli Europei con la Nazionale maggiore. Le due semifinali sono in programma sabato 2 ottobre a Cagliari: di seguito gli orari e la programmazione streaming. IL CALENDARIO DELL’ITALIA: date, orari E TV GLI AZZURRINI ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Sta per terminare l’attesa per ledeiUnder 21 dimaschile: ecco ildettagliato. La rassegna iridata di categoria, in corso di svolgimento tra Bulgaria e Italia, entra nella fase più calda: chi si aggiudicherà le medaglie? In corsa anche la squadra di Angiolino Frigoni, rimasta imbattuta e senza alcun set concesso agli avversari. Un gruppo azzurro compatto e ricco di qualità, che può contare anche su un Alessandro Michieletto rientrato pochi giorni fa dopo il trionfo agli Europei con la Nazionale maggiore. Le duesono insabato 2 ottobre a Cagliari: di seguito glie lazione streaming. IL CALENDARIO DELL’ITALIA:E TV GLI AZZURRINI ...

