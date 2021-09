Traffico Roma del 30-09-2021 ore 15:30 (Di giovedì 30 settembre 2021) Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziana Raimondi difficoltà sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo per un incidente Ci sono code nelle due direzioni verso la tangenziale est e tra Viale Palmiro Togliatti e Portonaccio in direzione del raccordo anulare dalla tangenziale est a Portonaccio ripercussioni sulla stessa tangenziale in fila da via Prenestina in direzione dell’Olimpico è su via del Foro Italico tratto della tangenziale era in coda per Traffico tra viale di Tor di Quinto via Salaria verso San Giovanni incidente su via Cassia rallentamenti e code tra via marcetelli e via di Grottarossa In quest’ultima direzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Cristoforo Colombo La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e il Salaria via Monteverde resta chiuso via ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana Raimondi difficoltà sul tratto Urbano della A24-teramo per un incidente Ci sono code nelle due direzioni verso la tangenziale est e tra Viale Palmiro Togliatti e Portonaccio in direzione del raccordo anulare dalla tangenziale est a Portonaccio ripercussioni sulla stessa tangenziale in fila da via Prenestina in direzione dell’Olimpico è su via del Foro Italico tratto della tangenziale era in coda pertra viale di Tor di Quinto via Salaria verso San Giovanni incidente su via Cassia rallentamenti e code tra via marcetelli e via di Grottarossa In quest’ultima direzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Cristoforo Colombo Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e il Salaria via Monteverde resta chiuso via ...

Agenzia_Ansa : Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La poliz… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - repubblica : Consip, Tiziano Renzi rinviato a giudizio per traffico di influenze. Verdini condannato a un anno [di Andrea Ossino] - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico- Raccordo Anulare ??????Code tra Via Ardeatina e Via Casilina in direzione di quest'ultima #Luceverde #Lazio - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI -