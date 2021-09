Star in the Star: Ilary Blasi torna con la terza puntata dello show di Canale 5 che fa discutere (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo show di Canale 5 fatica a decollare dopo due puntate andate ben sotto le aspettative ed a nulla è servito l’introduzione di una nuova maschera ed il cantato in live dei protagonisti. La terza serata di oggi giovedì 30 settembre 2021 potrebbe decretare il definitivo flop di Star in the Star nonostante la conduzione di una Ilary Blasi, tornata a vestire i panni della ballerina, aiutata dalla giuria che stenta a decollare formata da Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola. Quello che c’è da sapere sulla terza puntata dello show che cercherà di risollevare le sorti del programma. Star in the ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Lodi5 fatica a decollare dopo due puntate andate ben sotto le aspettative ed a nulla è servito l’introduzione di una nuova maschera ed il cantato in live dei protagonisti. Laserata di oggi giovedì 30 settembre 2021 potrebbe decretare il definitivo flop diin thenonostante la conduzione di unata a vestire i panni della ballerina, aiutata dalla giuria che stenta a decollare formata da Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola. Quello che c’è da sapere sullache cercherà di risollevare le sorti del programma.in the ...

