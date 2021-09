Speranza: “Green pass, ok discuterne, ma senza usare la violenza. Ne parleremo nel prossimo Cdm con le discoteche e le capienze” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Nel prossimo Consiglio dei ministri, quello della prossima settimana lavoreremo alle nuove riaperture, discoteche comprese, e alle capienze massime dei locali che già possono aprire. Questa settimana abbiamo approvato un documento fondamentale per il futuro del Paese, la nota di aggiornamento al Def. La prossima settimana sicuramente interverremo su questi temi”. E’ dunque giunto finalmente a destinazione l’appello lanciato dal sindacato dei locali da ballo, attraverso il suo presidente, Pasca, che proprio ieri ha avvertito di come la malavita possa finire per riscattare per pochi soldi tutte le discoteche ormai destinate al tracollo. Speranza: “Abbiamo approvato la nota di aggiornamento al Def che dà il messaggio di un Paese che si rialza e riparte” Così stamane, nell’ambito della 11esima edizione di ‘Frecciarosa‘ ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) “NelConsiglio dei ministri, quello della prossima settimana lavoreremo alle nuove riaperture,comprese, e alle capienze massime dei locali che già possono aprire. Questa settimana abbiamo approvato un documento fondamentale per il futuro del Paese, la nota di aggiornamento al Def. La prossima settimana sicuramente interverremo su questi temi”. E’ dunque giunto finalmente a destinazione l’appello lanciato dal sindacato dei locali da ballo, attraverso il suo presidente, Pasca, che proprio ieri ha avvertito di come la malavita possa finire per riscattare per pochi soldi tutte leormai destinate al tracollo.: “Abbiamo approvato la nota di aggiornamento al Def che dà il messaggio di un Paese che si rialza e riparte” Così stamane, nell’ambito della 11esima edizione di ‘Frecciarosa‘ ...

