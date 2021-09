Soleil Sorge | look total white scintillante per la puntata del GF VIP | la concorrente stupisce ancora il pubblico

(Di giovedì 30 settembre 2021)per ladel GF VIP andata in onda il 27 settembre ha scelto un: vince lei il titolo dipiù trendy del reality! E’ senza dubbio una delle protagoniste del Grande Fratello VIP. La sesta edizione è entrata nel vivo e sta regalando sorprese e colpi di scena L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

bearbops : RT @greenblueinside: Ho recuperato tutto Il trash di ieri Soleil Sorge reggendo completamente questa edizione #gfvip #gfvip - greenblueinside : Ho recuperato tutto Il trash di ieri Soleil Sorge reggendo completamente questa edizione #gfvip #gfvip - MartinaPotter04 : RT @BITCHYFit: Raffaella Fico leggermente pretestuosa, Soleil Sorge avrà mille difetti ma dire 'urlate come delle scimmie' non è una frase… - blogtivvu : Soleil Sorge accusata di razzismo al GF Vip: Raffaella Fico sbotta (ma il preconcetto regna sovrano) – VIDEO - RosmelloIT : RT @iosonoestanca: Lei inconsapevole di essere al centro dell’ennesima dinamica perché senza Soleil Anastasia Sorge questo grande fratello… -

Ieri nella Casa del Grande Fratello Vip è successo di tutto. Alex Belli ha litigato con Samy Youssef e quest'ultimo ha battibeccato anche conche ha invitato tutti ad abbassare i toni: "Urlate come delle scimmie" (ha affermato rivolgendosi anche ad Ainett Stephens che aveva preso la situazione particolarmente a cuore)....Ieri sera Raffaella Fico ha dato della razzista aper quello che la ragazza ha detto ad Alex ... che nella camera blu hanno mosso pesantissime accuse nei confronti della. La Gatta Nera ha ...Soleil Sorge interviene in una discussione tra i coinquilini, arrivando a pronunciare la parola “scimmie” nei confronti di Ainett Stephens e Samy Youssef. Quello che ha detto non ...Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è scontro tra Soleil, Ainett e Samy: alcune inquiline accusano Sorge di razzismo ...