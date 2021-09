Serie C-Girone C, Catania-Turris: le formazioni ufficiali del match del “Massimino” (Di giovedì 30 settembre 2021) Le formazioni ufficiali della sfida tra Catania e Turris, in programma questo pomeriggio alle 14:30 allo stadio "Massimino" Leggi su mediagol (Di giovedì 30 settembre 2021) Ledella sfida tra, in programma questo pomeriggio alle 14:30 allo stadio "

Advertising

ftg_soccer : GOAL! Catania in Italy Serie C: Girone C Catania 1-0 Turris - Mediagol : Serie C-Girone C, Catania-Turris: le formazioni ufficiali del match del “Massimino” - universopagane : NEXT MATCH? ?? Campobasso ?? “Nuovo Romagnoli” ?? Serie C, Girone C ?? Universo Paganese ?? 03/10/2021 ?? 7ª Giornata ? 1… - FabioFabione24 : @gippu1 In A Peppe Mascara in Inter Catania 2-1 stagione 2006/2007 in assoluto serie C1 girone B Loriano Cipriani i… - m_freda21 : Stasera, a chiudere la sesta giornata del girone C, ci sarà la sfida tra #Avellino e #Catanzaro. Big match tra due… -