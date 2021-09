Roma, tragico incidente sul Lungotevere all’alba: morto un 22enne (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – Grave incidente all’alba sul Lungotevere, sul posto impegnate da ore le pattuglie della Polizia Locale. Rafforzati servizi viabilità in tutta la zona . Poco dopo le 4 di questa mattina, pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale sono intervenute a Lungotevere Aventino, all’altezza di Ponte Palatino, per un grave incidente con coinvolgimento di una Mercedes Classe B con a bordo quattro ragazzi. Deceduto sul posto un ragazzo di 22 anni . Gli altri tre, di 26 , 25 e 24 anni sono stati portati in codice rosso all’ospedale San Giovanni, all’ospedale San Camillo e all’ospedale Santo Spirito. Nell’impatto è stato divelto un palo della luce. Gli agenti sono tuttora impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sopraggiunte ulteriori Pattuglie del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021)– Gravesul, sul posto impegnate da ore le pattuglie della Polizia Locale. Rafforzati servizi viabilità in tutta la zona . Poco dopo le 4 di questa mattina, pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale sono intervenute aAventino, all’altezza di Ponte Palatino, per un gravecon coinvolgimento di una Mercedes Classe B con a bordo quattro ragazzi. Deceduto sul posto un ragazzo di 22 anni . Gli altri tre, di 26 , 25 e 24 anni sono stati portati in codice rosso all’ospedale San Giovanni, all’ospedale San Camillo e all’ospedale Santo Spirito. Nell’impatto è stato divelto un palo della luce. Gli agenti sono tuttora impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sopraggiunte ulteriori Pattuglie del ...

