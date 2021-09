Rinnovo Insigne, De Laurentiis apre all’agente: le novità (Di giovedì 30 settembre 2021) Segnali di distensione in casa Napoli per il Rinnovo di Insigne: apertura di De Laurentiis all’agente del capitano azzurro Segnali di distensione in casa Napoli per quanto riguarda il Rinnovo di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ci sarebbe una sostanziale apertura di Aurelio De Laurentiis all’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane. Ci potrebbe essere dunque a breve un aggiornamento importante proprio a poche ore dalla gara contro lo Spartak Mosca in Europa League: Insigne ieri, nel giorno di vigilia, si era mostrato molto calmo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Segnali di distensione in casa Napoli per ildi: apertura di Dedel capitano azzurro Segnali di distensione in casa Napoli per quanto riguarda ildi Lorenzo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ci sarebbe una sostanziale apertura di Aurelio Dedi, Vincenzo Pisacane. Ci potrebbe essere dunque a breve un aggiornamento importante proprio a poche ore dalla gara contro lo Spartak Mosca in Europa League:ieri, nel giorno di vigilia, si era mostrato molto calmo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

