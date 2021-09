Reddito di cittadinanza | stanati altri 234 furbetti | in gran parte stranieri e con beni e lavori in nero

(Di giovedì 30 settembre 2021) Si scrivedi: si leggecasi scandalo. Questa volta il caso eclatante che ha portato alla denuncia degli ennesimidel sussidio di Stato arriva da Mantova, dove il comando provinciale dei carabinieri della città. Nell’ambito di indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Mantova. E condotta in collaborazione con i militari del nucleo ispettorato del lavoro, ha denunciato 234 soggetti. Autori del raggiro in base al quale avrebbero percepito indebitamente ildi. Nello specifico, sono al vaglio della Procura di Mantova le posizioni di 165e 69 italiani, segnalati dal comando provinciale dei carabinieri, comandato dal colonnello Antonino Minutoli. Mantova, denunciati 234del ...

fattoquotidiano : “Reddito di cittadinanza? Meglio dare bustina di droga al ragazzo”: l’uscita del candidato sindaco di Battipaglia s… - SusannaCeccardi : Il reddito di cittadinanza si è rivelato un flop: non ha aiutato il mondo del lavoro, ha aumentato gli sprechi e lo… - ettore_licheri : Sono sempre più convinto che Renzi sia il nostro portafortuna: ogni volta che preconizza la morte del M5S questo cr… - rep_milano : Reddito di cittadinanza, a Mantova 234 persone denunciate: prendevano l'assegno senza averne diritto - Alessan04138070 : RT @ettore_licheri: Sono sempre più convinto che Renzi sia il nostro portafortuna: ogni volta che preconizza la morte del M5S questo cresce… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

...a interventi e riforme ci sono i contrasti politici come quello rappresentato dalle richieste del centrodestra e da Italia viva che vorrebbero tagliare i finanziamenti per ildi,...Verranno avviate le procedure necessarie per recuperare la somma complessiva di 1.150.000 euro circa Avrebbero percepito indebitamente ildi. Il comando provinciale carabinieri di Mantova, nell'ambito di indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Mantova e condotta in collaborazione con i carabinieri del ...L’operazione, scattata all’alba, e’ stata denominata “Ludos”. Le indagini degli investigatori della squadra mobile di Siracusa e del commissariato di Augusta, coordinate dal procuratore aggiunto Fabio ...Il servizio servizio prevede lavori per otto ore a settimana, estendibili a sedici. Si tratta del primo progetto del genere avviato in provincia di Cuneo ...