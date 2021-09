Messina Denaro, al Tg2 le immagini del boss latitante in un video del 2009 (Di giovedì 30 settembre 2021) Le ultime immagini del boss mafioso Matteo Messina Denaro, il boss mafioso latitante dal 1993, riprese dalle telecamere di sicurezza posizionate in una strada ad Agrigento, sono state mostrate dal Tg2 nell’edizione delle 20.30. Le immagini risalirebbero al 2009 e sono le uniche in possesso degli investigatori, da quando la ‘primula rossa’ è ricercato. Il video è in possesso degli investigatori della Direzione centrale anticrimine della Polizia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) Le ultimedelmafioso Matteo, ilmafiosodal 1993, riprese dalle telecamere di sicurezza posizionate in una strada ad Agrigento, sono state mostrate dal Tg2 nell’edizione delle 20.30. Lerisalirebbero ale sono le uniche in possesso degli investigatori, da quando la ‘primula rossa’ è ricercato. Ilè in possesso degli investigatori della Direzione centrale anticrimine della Polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

