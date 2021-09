Macabra scoperta sulle spiagge di Focene | spunta la carcassa di una volpe 

(Di giovedì 30 settembre 2021) Fiumicino – Unaquella avvenuta ieri, 29 settembre 2021,di: è stata trovata ladi una volpe tra la sabbia del bagnasciuga davanti allo stabilimento Onda Blu. A renderlo noto, è una residente tramite Facebook: “Penso sia stata avvelenata” si legge nel post. Infatti, sembrerebbe che la volpe abbia la bocca spalancata e che questo succeda in caso di avvelenamento. Le volpi sono solite ad aggirarsi per, soprattutto di notte, alla ricerca di cibo da portare anche ai propri piccoli e sono per lo più innocue. I residenti spesso se le trovano anche davanti alle abitazioni, ma non hanno mai recato fastidi. Ora si interrogano sull’ipotesi dell’avvelenamento, mentre le effettive ...

Advertising

cotoelgyes : Migranti: macabra scoperta a Lampedusa, trovati resti umani a Cala Pulcino - PaolaFe60208246 : #Migranti: macabra scoperta a #Lampedusa, trovati resti umani a Cala Pulcino - Labatarde2 : Migranti: macabra scoperta a Lampedusa, trovati resti umani a Cala Pulcino - NewSicilia : Trovato in carcere morto l'autore del Femminicidio di Chiara Ugolini, stamane la macabra scoperta #Newsicilia - mapdig : Moriremo d’indifferenza. E di odio. ?? Macabra scoperta a #Lampedusa, trovati resti umani in mare: forse migranti… -

Ultime Notizie dalla rete : Macabra scoperta

Giornale di Sicilia

Nessun cadavere, nessuna. Palombara Sabina. 'C'è un cadavere': ecco cosa è successo Siamo a Palombara Sabina , alle porte della Capitale. E' qui che i cittadini lunedì sera hanno ...... "L'uomo delle castagne" è ambientata in un tranquillo sobborgo di Copenaghen, dove in un parco giochi in una ventosa mattina di ottobre la polizia fa una: una giovane donna ...Quasi come se fosse una scena del crimine, con tanto di cadavere addirittura “fatto a pezzi” e messo in un congelatore. Peccato, però, che non si tratti di un set di un film e che ‘pericolosamente’ tu ...In quella parte del giardino riservato all’allevamento privato di animali, quattro pecore e due capre separate da dieci fra galline e capponi, tutte e quattro le pecore erano state uccise da un animal ...