LIVE Sinner-Gerasimov 6-2 7-6, ATP Sofia 2021 in DIRETTA: l’azzurro domina poi rischia ma vola ai quarti! (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 18.58 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: Jannik Sinner piazza 4 ace e due doppi falli contro i due ace e i 4 doppi falli del bielorusso. l’azzurro ha una percentuale alta di punti con la prima con l’81% contro il 69% del bielorusso mentre con la seconda ottiene il 58% contro il 36% di Gerasimov, su cui pesano le 4 palle break salvate su 7 e appena 1/8 convertite. Abisso in termini di punti vinti: 75 contro 56 per l’altoatesino. 18.55 Jannik Sinner vola ai quarti di finale a Sofia! l’azzurro riprende vincendo contro Egor Gerasimov per 6-2 7-6(3) al termine di una sfida utile per tornare a calcare i campi bulgari ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.59 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 18.58 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: Jannikpiazza 4 ace e due doppi falli contro i due ace e i 4 doppi falli del bielorusso.ha una percentuale alta di punti con la prima con l’81% contro il 69% del bielorusso mentre con la seconda ottiene il 58% contro il 36% di, su cui pesano le 4 palle break salvate su 7 e appena 1/8 convertite. Abisso in termini di punti vinti: 75 contro 56 per l’altoatesino. 18.55 Jannikai quarti di finale ariprende vincendo contro Egorper 6-2 7-6(3) al termine di una sfida utile per tornare a calcare i campi bulgari ...

