LIVE Sinner-Gerasimov 0-0, ATP Sofia 2021 in DIRETTA: si parte! (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Gerasimov, palla break: cerca il contropiede di dritto Sinner, ma la palla esce in corridoio di pochissimo. 40-40 Ace di Sinner! Annullata con questa prima esterna la seconda palla break. 30-40 Palla break Gerasimov, seconda profonda di Sinner che non lascia il tempo al bielorusso di organizzarsi a dovere. 15-40 Due palle break Gerasimov, Sinner mette malamente largo il rovescio. 15-30 Ottimo rovescio lungolinea di Gerasimov, Sinner fermo. 15-15 Perde la misura del rovescio in uscita dal servizio Sinner. 15-0 Primo scambio lungo, lo vince Sinner per rovescio lungo di Gerasimov. 17:09 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVantaggio, palla break: cerca il contropiede di dritto, ma la palla esce in corridoio di pochissimo. 40-40 Ace di! Annullata con questa prima esterna la seconda palla break. 30-40 Palla break, seconda profonda diche non lascia il tempo al bielorusso di organizzarsi a dovere. 15-40 Due palle breakmette malamente largo il rovescio. 15-30 Ottimo rovescio lungolinea difermo. 15-15 Perde la misura del rovescio in uscita dal servizio. 15-0 Primo scambio lungo, lo vinceper rovescio lungo di. 17:09 ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jannik Sinner sfida Egor Gerasimov al debutto nell'ATP 250 di Sofia, che lo scorso anno vinse - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Gerasimov, ottavi di finale #AtpSofia 2021 - zazoomblog : LIVE Sinner-Gerasimov ATP Sofia 2021 in DIRETTA: orario e canale tv. Inizio anticipato per il forfait di Ivashka co… - infoitsport : A Sofia è il giorno di Sinner (live alle 19 in tv). Già nei quarti Mager - infoitsport : LIVE - Sinner-Gerasimov, secondo turno Atp Sofia 2021: RISULTATO IN DIRETTA. Aggiornamenti -