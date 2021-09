Libero De Rienzo, l’autopsia conferma la morte per overdose di eroina. Presto il processo al pusher (Di giovedì 30 settembre 2021) L’attore napoletano Libero De Rienzo è morto per un’overdose da eroina. La conferma arriva dai risultati degli esami tossicologici effettuati sul corpo dell’attore, trovato senza vita nel suo appartamento di Roma lo scorso 15 luglio. Stando alle carte delle perizia disposta dalla Procura di Roma ed eseguita al Policlinico Gemelli, «il decesso è riconducibile a un arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta e mortale da metaboliti di eroina». Le analisi hanno mostrato che Di Rienzo aveva assunto anche cocaina e ansiolitici che però non sarebbero la causa della morte. La consegna ai pm dei risultati definitivi dell’autopsia è anche l’ultimo atto dell’inchiesta che a questo punto è chiusa. I magistrati hanno notificato un avviso ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) L’attore napoletanoDeè morto per un’da. Laarriva dai risultati degli esami tossicologici effettuati sul corpo dell’attore, trovato senza vita nel suo appartamento di Roma lo scorso 15 luglio. Stando alle carte delle perizia disposta dalla Procura di Roma ed eseguita al Policlinico Gemelli, «il decesso è riconducibile a un arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta e mortale da metaboliti di». Le analisi hanno mostrato che Diaveva assunto anche cocaina e ansiolitici che però non sarebbero la causa della. La consegna ai pm dei risultati definitivi delè anche l’ultimo atto dell’inchiesta che a questo punto è chiusa. I magistrati hanno notificato un avviso ...

repubblica : Libero De Rienzo, l'autopsia: l'attore morto per overdose di eroina. Chiusa l'inchiesta, due reati contestati al pu… - raimovie : Alle 21.10 'Santa Maradona' di Marco Ponti con Stefano Accorsi, Libero de Rienzo, Anita Caprioli, Mandala Tayde… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Roma, Libero De Rienzo morto per overdose: rischio processo per il pusher #eroina - leggoit : #libero de rienzo è morto per un'overdose di eroina: rischio processo per il pusher che gli ha venduto la droga - zazoomblog : Libero De Rienzo morto per eroina: ‘Intossicazione acuta’ chiuse le indagini - #Libero #Rienzo #morto #eroina: -