Libero De Rienzo, l'attore è morto per "intossicazione acuta da eroina": chiusa l'inchiesta (Di giovedì 30 settembre 2021) Libero De Rienzo è morto in seguito "ad un arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta da eroina". La Procura di Roma ha chiuso le indagini a carico del cittadino gambiano Mustafà Minte Lamin, il 32enne accusato di avere ceduto a De Rienzo la droga che gli ha provocato la morte, lo scorso 15 luglio. Il decesso del protagonista di Santa Maradona è avvenuto a causa di una overdose di eroina. Dagli esami tossicologici è emerso che l'attore aveva assunto anche cocaina e ansiolitici che però non sarebbero la causa della morte. Nei confronti dell'indagato le accuse sono di morte come conseguenza di altro reato, detenzione e cessione di sostanza stupefacente. L'arresto del cittadino gambiano è avvenuto lo scorso 28 luglio in flagranza ...

