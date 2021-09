Inter: pandemia Covid ha avuto pesante impatto sui conti (Di giovedì 30 settembre 2021) La pandemia legata al Covid ha avuto un pesante impatto sui conti del club nerazzurro. Alla perdita infatti "hanno principalmente contribuito l'azzeramento degli introiti da gara derivante dalla ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Lalegata alhaunsuidel club nerazzurro. Alla perdita infatti "hanno principalmente contribuito l'azzeramento degli introiti da gara derivante dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter pandemia Inter: pandemia Covid ha avuto pesante impatto sui conti La pandemia legata al Covid ha avuto un pesante impatto sui conti del club nerazzurro. Alla perdita ... spiega l'Inter. A partire dalle cessioni di Lukaku e Hakimi, che "genereranno un impatto economico ...

Inter, perdite da record in Serie A: le più alte di sempre Inter, perdite di 245,6 milioni di euro: le più alte di sempre in Serie A Il passivo così accentuato è stato causato dalla pandemia, dato che le perdite si sono registrate in più settori: biglietti ...

Inter: pandemia Covid ha avuto pesante impatto sui conti - Calcio ANSA Nuova Europa Inter: pandemia Covid ha avuto pesante impatto sui conti (ANSA) - MILANO, 30 SET - La pandemia legata al Covid ha avuto un pesante impatto sui conti del club nerazzurro. Alla perdita infatti "hanno principalmente contribuito l'azzeramento degli introiti da ...

Perdite da record per l’Inter, quasi 250 milioni di euro Nella stagione 2020/2021 culminata con il 19esimo scudetto la società nerazzurra è andata nelle cifre rosse per 245,6 milioni, superando i 2010 della Juve ...

