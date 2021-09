Inter | il CdA approva il bilancio | perdita di 245 | 6 milioni

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il Consiglio di Amministrazione di F.C.nazionale Milano S.p.A. hato ilconsolidato dell’esercizio finanziario 2020/2021. Ilsarà sottoposto all’zione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C.nazionale S.p.A., che sarà convocata entro la fine di ottobre. Questo il comunicato della società con tutti i dettagli:I DATI FINANZIARIL’esercizio 2020/2021 è stato significativamente impattato, per la suaa durata, dalle conseguenze sul contesto socio-economico, nel nostro paese e a livello globale, della pandemia da Covid-19 e delle misure necessarie a mettere in sicurezza la salute pubblica e le attività produttive. In tale contesto, i ricavi consolidati si sono attestati a 364,7di euro. ...

L'Inter ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2021 con un rosso di 245 milioni di euro, a fronte di ricavi per 364,7 milioni. Sono i dati approvati dal Cda del club nerazzurro riunitosi oggi. "Il Consigl ...