Il metabolismo non rallenta con l’età: lo studio su Science. Fagnani: "È genetico. Sono le abitudini a cambiare" (Di giovedì 30 settembre 2021) Chi ha sempre pensato di ingrassare, con l’avanzare dell’età, per via di un metabolismo più lento ha sempre avuto un timore inutile. È un pensiero condiviso da molti, infatti, che il metabolismo rallenti con l’età, soprattutto dopo i 40 anni e in particolar modo nelle donne in menopausa. Ma oggi uno studio di Science ha smentito questo falso mito. Gli esperti hanno analizzato i dati di quasi 6.500 persone di età diverse (dall’infanzia all’anzianità), e hanno dimostrato che il metabolismo, in condizioni di riposo, si mantiene stabile dai 20 ai 60 anni prima di registrare una diminuzione inferiore all?1 per cento nell’anno successivo. “Il metabolismo che si ha a 20 anni rimane lo stesso anche a 60 anni - spiega ad HuffPost Francesco ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Chi ha sempre pensato di ingrassare, con l’avanzare del, per via di unpiù lento ha sempre avuto un timore inutile. È un pensiero condiviso da molti, infatti, che ilrallenti con, soprattutto dopo i 40 anni e in particolar modo nelle donne in menopausa. Ma oggi unodiha smentito questo falso mito. Gli esperti hanno analizzato i dati di quasi 6.500 persone di età diverse (dall’infanzia all’anzianità), e hanno dimostrato che il, in condizioni di riposo, si mantiene stabile dai 20 ai 60 anni prima di registrare una diminuzione inferiore all?1 per cento nell’anno successivo. “Ilche si ha a 20 anni rimane lo stesso anche a 60 anni - spiega ad HuffPost Francesco ...

