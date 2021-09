Giovedi 30 Settembre 2021 Sky e Premium Cinema, Vanguard - Agenti speciali (Di giovedì 30 settembre 2021) Buona giornata Commedia di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Christian De Sica e Lino Banfi. L'Italia di oggi in sette episodi su politici corrotti, escort, quiz televisivi e tifosi di calcio.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Gloria BellSebastian... Leggi su digital-news (Di giovedì 30 settembre 2021) Buona giornata Commedia di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Christian De Sica e Lino Banfi. L'Italia di oggi in sette episodi su politici corrotti, escort, quiz televisivi e tifosi di calcio.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Gloria BellSebastian...

Advertising

Mov5Stelle : Continuano gli appuntamenti di @GiuseppeConteIT con i cittadini ???? ?? Le tappe di domani, giovedì 30 settembre, sar… - rtl1025 : ?? Domani, giovedì 30 settembre ? Alle 16.10 ?? @mikasounds in #TheFlight #XF2021 @XFactor_Italia Per seguire la d… - Mov5Stelle : Proseguono gli appuntamenti di @GiuseppeConteIT con i cittadini ???? ?? Le tappe di domani, giovedì 23 settembre, sar… - Isabel57542420 : RT @mgmaglie: La prima pagina di @repubblica di giovedì 30 settembre. Come vedete, domina la notizia più importante del giorno per l'Italia… - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Giovedì 30 settembre 2021 (San Girolamo) - Prima di tutto fermati!' su @Spreaker #andate… -