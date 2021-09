Fiorentina | Saponara | Abbiamo cominciato bene la stagione Il Napoli? È la squadra più in forma

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 settembre 2021) Riccardo, trequartista della, ha rilasciato un'intervista parlando ai canali ufficiali del club di svariati argomenti: tra questi, la prossima sfida in campionato contro il. Queste le parole del centrocampista: "Credo che quest’inizio diabbia confermato che dal primo giorno di ritirosubito iniziato a lavorare nel modo giusto, con grande entusiasmo, credendo nelle idee che il mister ci ha presentato. Questo ci ha permesso di iniziare col piede giusto. Credo cheassimilato quello che l’allenatore vuole da noi. Tutte le mie esperienze, sia positive che negative, mi hanno permesso di crescere come ragazzo e calciatore. Quando diventi un professionista non vorresti mai uscire dal campo, ma con il tempo ho capito che un ...