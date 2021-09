Demon's Souls Remake per PS5 ha venduto più di 1,4 milioni di copie (Di giovedì 30 settembre 2021) Una delle notizie più importanti della giornata è sicuramente l'acquisizione di Bluepoint Games da parte di Sony, con il team che negli anni ha saputo farsi molto apprezzare in ambito Remake che così entra all'interno dei PlayStation Studios dopo tanti rumor e supposizioni. La notizia è anche stata accompagnata dalla conferma da parte di Sony dei numeri fatti registrare da Demon's Souls a livello di copie vendute. Ecco il passaggio che svela i dati di vendita dell'esclusiva PS5: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Una delle notizie più importanti della giornata è sicuramente l'acquisizione di Bluepoint Games da parte di Sony, con il team che negli anni ha saputo farsi molto apprezzare in ambitoche così entra all'interno dei PlayStation Studios dopo tanti rumor e supposizioni. La notizia è anche stata accompagnata dalla conferma da parte di Sony dei numeri fatti registrare da'sa livello divendute. Ecco il passaggio che svela i dati di vendita dell'esclusiva PS5: Leggi altro...

