Clavicut: il taglio che ruberà la scena al caschetto (Di giovedì 30 settembre 2021) Life&People.it E’ l’ultima tendenza nel campo dell’hairstyle, il Clavicut, il taglio di capelli a caschetto che sfiora le clavicole. Un taglio che sta conquistando tutti, dalle star fino alle influencer che lo hanno scelto come refresh al loro look in occasione della Milano Fashion Week appena conclusa. Un’acconciatura che, già dieci anni fa, Gwyneth Paltrow ha sfoggiato sui vari red carpet e più recentemente anche la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, è apparsa sulle scene reali con questo look. Un taglio che rientra nella categoria del long bob ma della lunghezza strategica tale da poter raccogliere i capelli in una coda bassa e morbida. Sarà un taglio che prenderà sul podio il posto del bob, tendenza che negli ultimi tempi è spopolata. Il Clavicut, ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 30 settembre 2021) Life&People.it E’ l’ultima tendenza nel campo dell’hairstyle, il, ildi capelli ache sfiora le clavicole. Unche sta conquistando tutti, dalle star fino alle influencer che lo hanno scelto come refresh al loro look in occasione della Milano Fashion Week appena conclusa. Un’acconciatura che, già dieci anni fa, Gwyneth Paltrow ha sfoggiato sui vari red carpet e più recentemente anche la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, è apparsa sulle scene reali con questo look. Unche rientra nella categoria del long bob ma della lunghezza strategica tale da poter raccogliere i capelli in una coda bassa e morbida. Sarà unche prenderà sul podio il posto del bob, tendenza che negli ultimi tempi è spopolata. Il, ...

Advertising

lillydessi : Taglio capelli caschetto: il Clavicut è il bob che fa sembrare più alte - Vogue Italia - ferettematteo : RT @vogue_italia: Questo caschetto che sfiora la clavicola (da qui il nome “clavicut”) è un 'jolly' per slanciare la figura - SimonaCroisette : RT @vogue_italia: Questo caschetto che sfiora la clavicola (da qui il nome “clavicut”) è un 'jolly' per slanciare la figura - Kratae_MP : RT @vogue_italia: Questo caschetto che sfiora la clavicola (da qui il nome “clavicut”) è un 'jolly' per slanciare la figura - vogue_italia : Questo caschetto che sfiora la clavicola (da qui il nome “clavicut”) è un 'jolly' per slanciare la figura… -