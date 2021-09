Ciclismo, Parigi-Roubaix 2021: data, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo due anni e mezzo di attesa, la Parigi-Roubaix è pronta a tornare. Domenica 3 ottobre infatti l’Inferno del Nord torna finalmente protagonista, con i suoi 257,7 chilometri da Compiegne al celebre velodromo di Roubaix dopo aver affrontato 30 settori in pavè. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire questa gara storica in tempo reale. I FAVORITI DELLA VIGILIA orari, TV E streaming – La Parigi-Roubaix 2021 prenderà il via alle ore 11:00, con l’arrivo di Roubaix previsto tra le 17:10 e le 17:40. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv integrale su Eurosport, ma anche i canali Rai e RaiSport trasmetteranno la corsa. diretta streaming disponibile su ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo due anni e mezzo di attesa, laè pronta a tornare. Domenica 3 ottobre infatti l’Inferno del Nord torna finalmente protagonista, con i suoi 257,7 chilometri da Compiegne al celebre velodromo didopo aver affrontato 30 settori in pavè. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire questa gara storica in tempo reale. I FAVORITI DELLA VIGILIA, TV E– Laprenderà il via alle ore 11:00, con l’arrivo diprevisto tra le 17:10 e le 17:40. Gli appassionati potranno seguire la corsa intv integrale su Eurosport, ma anche i canali Rai e RaiSport trasmetteranno la corsa.disponibile su ...

