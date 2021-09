Calcio | Bonucci e Chiellini esultano sui social | ' vittoria sofferta | vittoria da Juve'

(Di giovedì 30 settembre 2021) Torino, 30 set. - (Adnkronos) - "Una partita che si descrive con una sola parola:". Così su Instagram il difensore dellantus Leonardocommenta laper 1-0 sul Chelsea in Champions League. "di squadra. Avanti così!!!", gli fa eco il capitano bianconero Giorgio, sempre sulnetwork.

Anche per questo i senatori - da Chiellini a- lo adorano. Per il resto molta casa, playstation e tv dove vede quasi tutte le partite, sia quelle degli avversari sia quelle della Juve, per ...Dad'angolo la sfera arriva a Lukaku che controlla e conclude, la conclusione è debole. ... TABELLINO Rete: 46 Chiesa Juventus (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo,, De Ligt, Alex Sandro; ...Torino, 30 set. - "Una partita che si descrive con una sola parola: Juve". Così su Instagram il difensore della Juventus Leonardo Bonucci commenta la vittoria p ...Leonardo Bonucci: 'Avevo il sogno di essere allenato da Guardiola', dice il difensore che nel 2016 è stato vicino al City ...