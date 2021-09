Bluepoint – ufficiale l’acquisizione da parte di Sony (Di giovedì 30 settembre 2021) Era nell’aria già da qualche tempo ma oggi, tramite un tweet di PlayStation Europe, è arrivata la conferma con un accattivante video di presentazione: Bluepoint Games, la ben nota software house autrice del remake di Demon’s Souls, è entrata a tutti gli effetti nella famiglia dei PlayStation Studios. Si rende così ufficiale l’acquisizione da parte di Sony. Introducing the next member of the PlayStation Studios family… pic.twitter.com/I6IFoopsLA— PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 30, 2021 La Bluepoint Games, nel corso degli anni, si è specializzata nel rieditare saghe videoludiche di alto calibro nelle cosiddette HD Collection; è stato il caso di God of War, Uncharted, Ico e di Metal Gear Solid. Nel 2018 hanno poi intrapreso la strada dei remake iniziando da Shadow of ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Era nell’aria già da qualche tempo ma oggi, tramite un tweet di PlayStation Europe, è arrivata la conferma con un accattivante video di presentazione:Games, la ben nota software house autrice del remake di Demon’s Souls, è entrata a tutti gli effetti nella famiglia dei PlayStation Studios. Si rende cosìdadi. Introducing the next member of the PlayStation Studios family… pic.twitter.com/I6IFoopsLA— PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 30, 2021 LaGames, nel corso degli anni, si è specializzata nel rieditare saghe videoludiche di alto calibro nelle cosiddette HD Collection; è stato il caso di God of War, Uncharted, Ico e di Metal Gear Solid. Nel 2018 hanno poi intrapreso la strada dei remake iniziando da Shadow of ...

