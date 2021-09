Uomo morso sul collo da un pipistrello in piena notte: morto di rabbia dopo qualche giorno (Di mercoledì 29 settembre 2021) È una delle peggiori paure che molti hanno in casa. No, non parliamo di aracnofobia, o musofobia (terrore dei topi), ma di chiropofobia, ovvero timore del pipistrello. Tanti anni fa e ancora oggi forse, esiste ancora la leggenda metropolitana che i pipistrelli si attacchino ai capelli. Ma è stato dimostrato che si tratta solo di una diceria, nulla di più. Ma possono essere comunque molto pericolosi, ne sappiamo qualcosa dopo l’epidemia di Covid (leggi pangolino, Ndr). In Illinois, negli Usa, ad esempio un Uomo è morto di rabbia dopo essere stato morso da un pipistrello, si tratta del primo caso umano di rabbia nello stato dal 1954. Questo hanno riferito martedì 28 settembre 2021, i funzionari sanitari. Poco dopo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) È una delle peggiori paure che molti hanno in casa. No, non parliamo di aracnofobia, o musofobia (terrore dei topi), ma di chiropofobia, ovvero timore del. Tanti anni fa e ancora oggi forse, esiste ancora la leggenda metropolitana che i pipistrelli si attacchino ai capelli. Ma è stato dimostrato che si tratta solo di una diceria, nulla di più. Ma possono essere comunque molto pericolosi, ne sappiamo qualcosal’epidemia di Covid (leggi pangolino, Ndr). In Illinois, negli Usa, ad esempio undiessere statoda un, si tratta del primo caso umano dinello stato dal 1954. Questo hanno riferito martedì 28 settembre 2021, i funzionari sanitari. Poco, ...

