Una casa per i migranti (Di mercoledì 29 settembre 2021) The last shelter racconta un luogo nel cuore del Sahel che accoglie migliaia di persone in cerca di un sogno. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) The last shelter racconta un luogo nel cuore del Sahel che accoglie migliaia di persone in cerca di un sogno. Leggi

Advertising

borghi_claudio : Scusate ma quelli dell' 'avete tradito siete parte del sistema' e quelli di 'le amministrative non contano niente s… - _Nico_Piro_ : #27settembre #Afghanistan cominciamo con questa inchiesta di @RFERL Tutti i 'rifugi' (case famiglia) per donne a k… - lucianonobili : La scelta di #Draghi di candidare Roma per #Expo2030 è una grande notizia. Col Giubileo possono essere i pilastri d… - nelsottobosco : alla fine si è aggiunta una macchina dietro al furgone, io sono riuscita a girarmi e andare in avanti mentre gli al… - 1970valerio : RT @francycognato: SCODINZOLINA in clinica Prescritta terapia con antidolorifico e altre medicine x la sua artrosi Serve un miracolo per qu… -