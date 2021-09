Tony Bennett e Lady Gaga tornano con «Love for sale», l'anteprima in esclusiva è su Radio Monte Carlo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Love For sale è il titolo del nuovo album che vede ritrovarsi Tony Bennett e Lady Gaga dopo il successo del 2014 di Cheek To Cheek. Il disco verrà pubblicato il prossimo 1° ottobre e sarà un tributo a Cole Porter con duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti. Domani, giovedì 30 settembre, Radio Monte Carlo trasmetterà in anteprima esclusiva per l’Italia i brani dell’album integrati da contenuti inediti che verranno pubblicati su RadioMonteCarlo.net e i canali social ufficiali dell’emittente. Ma non è tutto, attraverso un gioco spettacolo in onda la Radio metterà a disposizione di alcuni fortunati ascoltatori la ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 settembre 2021)Forè il titolo del nuovo album che vede ritrovarsidopo il successo del 2014 di Cheek To Cheek. Il disco verrà pubblicato il prossimo 1° ottobre e sarà un tributo a Cole Porter con duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti. Domani, giovedì 30 settembre,trasmetterà inper l’Italia i brani dell’album integrati da contenuti inediti che verranno pubblicati su.net e i canali social ufficiali dell’emittente. Ma non è tutto, attraverso un gioco spettacolo in onda lametterà a disposizione di alcuni fortunati ascoltatori la ...

