Stangata in bolletta: più 30% sulla luce, più 15% sul gas (Di mercoledì 29 settembre 2021) I rincari scattano da venerdì 1° ottobre. E non saranno rincari indolori, anzi… L’Autorità di regolazione per energia (Arera) ha comunicato che nel prossimo trimestre (ottobre-dicembre) la bolletta dell’elettricità aumenterà del 29,8% e quella del gas del 14,4%. Il calcolo è fatto su famiglia tipo in regime di maggior tutela. Ma questi aumenti delle bollette sarebbero stati ancora più consistenti se il governo non fosse intervenuto stanziando circa 3 miliardi di euro per dimezzare l’Iva sul gas e introdurre sconti sull’elettricità per le famiglie a basso reddito. “La straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di Co2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas”, spiega Arera. Per l’elettricità nel ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 settembre 2021) I rincari scattano da venerdì 1° ottobre. E non saranno rincari indolori, anzi… L’Autorità di regolazione per energia (Arera) ha comunicato che nel prossimo trimestre (ottobre-dicembre) ladell’elettricità aumenterà del 29,8% e quella del gas del 14,4%. Il calcolo è fatto su famiglia tipo in regime di maggior tutela. Ma questi aumenti delle bollette sarebbero stati ancora più consistenti se il governo non fosse intervenuto stanziando circa 3 miliardi di euro per dimezzare l’Iva sul gas e introdurre sconti sull’elettricità per le famiglie a basso reddito. “La straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di Co2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% delladell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas”, spiega Arera. Per l’elettricità nel ...

Advertising

bolartur : RT @ElioLannutti: ARERA oggi.Intervento Governo riduce impatto rincari:+29,8% luce +14,4% gas.Arera 1/7/2021:Il rincaro è del 9,9% per la b… - Ed52926520 : RT @marcomoltomale: Quando ti chiami CingolEni e casualmente aumenta la corrente proprio quando la gente compra troppe auto non inquinanti.… - BenedettaPetru6 : RT @ElioLannutti: ARERA oggi.Intervento Governo riduce impatto rincari:+29,8% luce +14,4% gas.Arera 1/7/2021:Il rincaro è del 9,9% per la b… - ermarluck : RT @_DAGOSPIA_: CON LA MANCETTA DI GOVERNO LA STANGATA ARRIVA LO STESSO - NONOSTANTE I 3 MILIARDI, IN BOLLETTA... - ziowalter1973 : CON LA MANCETTA DI GOVERNO LA STANGATA ARRIVA LO STESSO - NONOSTANTE I 3 MILIARDI, IN BOLLETTA...… -