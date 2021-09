Roma, violano le norme anti-Covid, 3 negozi multati e chiusi per 5 giorni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – Proseguono i servizi predisposti dal Questore di Roma nelle zone adiacenti della stazione Termini e di piazza Vittorio Emanuele II, finalizzati a garantire la corretta fruizione degli spazi pubblici, il mantenimento del decoro urbano, il rispetto della normativa di contrasto alla diffusione del Covid 19, nonché la prevenzione e la repressione dei reati predatori. Ai controlli effettuati con un dispositivo Alto Impatto sul territorio hanno partecipato oltre a personale del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, anche gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico diretto da Massimo Improta. Tra gli esercizi commerciali controllati, in via Giolitti e in via Principe Amedeo i poliziotti, in 2 attività, hanno riscontrato violazioni alla normativa anti ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 settembre 2021)– Proseguono i servizi predisposti dal Questore dinelle zone adiacenti della stazione Termini e di piazza Vittorio Emanuele II, finalizzati a garre la corretta fruizione degli spazi pubblici, il mantenimento del decoro urbano, il rispetto della normativa di contrasto alla diffusione del19, nonché la prevenzione e la repressione dei reati predatori. Ai controlli effettuati con un dispositivo Alto Impatto sul territorio hanno partecipato oltre a personale del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, anche gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico diretto da Massimo Improta. Tra gli esercizi commerciali controllati, in via Giolitti e in via Principe Amedeo i poliziotti, in 2 attività, hanno riscontrato violazioni alla normativa...

Advertising

italia_europea : RT @_AMazziotti: Rilanciate più che potete. Una ragione in più per evitare che questa gente governi Roma. Fanno la morale pubblica e violan… - _AMazziotti : Rilanciate più che potete. Una ragione in più per evitare che questa gente governi Roma. Fanno la morale pubblica e… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma violano Ultime Notizie Roma del 28 - 09 - 2021 ore 13:10 ...a giudizio nell'ambito di uno dei filoni della Maxi inchiesta sul caso Consip il Gup di Roma anche ...prevenzione formazione banca dati unica per gli infortuni ma anche sanzioniattività che violano le ...

Ultime Notizie Roma del 28 - 09 - 2021 ore 11:10 ...a giudizio nell'ambito di uno dei filoni della Maxi inchiesta sul caso Consip il Gup di Roma anche ...prevenzione formazione banca dati unica per gli infortuni ma anche sanzioniattività che violano le ...

Roma, violano le normative anti-Covid: chiusi bar, B&B e minimarket Il Faro online Can Yaman single è più bello! Guarda che pose hot a Fregene Sguardo intenso e muscoli d'acciaio: un mix esplosivo che rende Can Yaman un sex symbol irresistibile. Paparazzato da Chi a Fregene, l'attore sfoggia il fisico statuario durante l'allenamento con i pe ...

FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola Fiorentina che riprende la sua preparazione alla sfida di domenica contro il Napoli. Oggi l'allenamento della squadra di Italiano è previsto per le ore 15.

...a giudizio nell'ambito di uno dei filoni della Maxi inchiesta sul caso Consip il Gup dianche ...prevenzione formazione banca dati unica per gli infortuni ma anche sanzioniattività chele ......a giudizio nell'ambito di uno dei filoni della Maxi inchiesta sul caso Consip il Gup dianche ...prevenzione formazione banca dati unica per gli infortuni ma anche sanzioniattività chele ...Sguardo intenso e muscoli d'acciaio: un mix esplosivo che rende Can Yaman un sex symbol irresistibile. Paparazzato da Chi a Fregene, l'attore sfoggia il fisico statuario durante l'allenamento con i pe ...Fiorentina che riprende la sua preparazione alla sfida di domenica contro il Napoli. Oggi l'allenamento della squadra di Italiano è previsto per le ore 15.