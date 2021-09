Roma | Pruzzo | «Da Mourinho mi aspetto più turnover»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Torna a parlare in radio Roberto, bomber dellaanni ’80, con cui ha vinto il secondo scudetto della storia giallorossa, quello 1982-83. In particolare l’ex attaccante ha detto la sua circa l’impiego di Josédi alcuni giocatori, ormai finiti ai margini della rosa. «In coppa domani miun turn over massiccio, ma poi per il resto del campionato mile solite facce perché non ci sono alternative, madeve coinvolgere più giocatori altrimenti così è dura. Ora con l’Empoli bisogna conquistare tre punti senza sé e senza ma perché la classifica è ancora buona nonostante la sconfitta nel derby».

E' il sistema di gioco migliore possibile quello che Mourinho sta utilizzando con la Roma? La risposta non è così scontata, Per Roberto Pruzzo lo Special One dovrebbe infatti cambiare. Dice a Radio Radio l'ex bomber Dello stesso avviso anche Nando Orsi... e le assicuro che non sono pochi, l'unico a cui ha chiesto un selfie è stato proprio Pruzzo. L'unico. Era contentissimo quel giorno. È il suo idolo'. Affronta Lazio - Roma come dovrebbe essere, con ...