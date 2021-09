Roma, Mourinho può sorridere: è fatta per il rinnovo di uno dei titolarissimi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutto fatto per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma. Il centrocampista prolungherà per 5 anni, togliendo la clausola rescissoria di 30 milioni, e ne guadagnerà 4 più facili bonus, legati a gol, presenze e vittorie del club. Insieme a Pellegrini, che non ha mai preso in considerazione le offerte di Milan, Tottenham e Juventus, ride anche Mourinho che ha dato un piccolo contributo alla riuscita della trattativa, spingendo in tutti i modi il suo giocatore a rinnovare L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutto fatto per ildi Lorenzo Pellegrini con la. Il centrocampista prolungherà per 5 anni, togliendo la clausola rescissoria di 30 milioni, e ne guadagnerà 4 più facili bonus, legati a gol, presenze e vittorie del club. Insieme a Pellegrini, che non ha mai preso in considerazione le offerte di Milan, Tottenham e Juventus, ride ancheche ha dato un piccolo contributo alla riuscita della trattativa, spingendo in tutti i modi il suo giocatore a rinnovare L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho Gestaccio al derby, 10mila euro di multa a Zaniolo La conferma si avrà in giornata quando José Mourinho lo attende in campo per iniziare a preparare la trasferta in Ucraina contro lo Zorya, seconda giornata del girone di Conference League. Leggi i ...

Calciomercato Roma, c'è anche Ndombele tra i profili osservati da Mourinho ... il centrocampista francese del Tottenham è uno dei profili graditi a José Mourinho, che lo ha ... Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le notizie 28 settembre 2021

Roma, Mourinho e il discorso alla squadra dopo il ko nel derby Corriere dello Sport Roma-Pellegrini, amore infinito: c’è l’accordo fino al 2026 Prosegue il matrimonio tra la Roma e il suo capitano A pensarci bene, il denaro nel calcio a volte è quell’ago e filo che occorrono per cucire il passato al futuro. Le bandiere, d’altronde, hanno biso ...

L'analisi tattica di Lazio-Roma: fragilità in difesa, questione di testa Curiosamente, però, quest'anno alla Roma è capitato solo due volte di giocare così poco: le uniche due partite in cui è uscita sconfitta In questo caso sì, la Roma ha sbagliato tanto, troppo, quasi co ...

