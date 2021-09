Roma, caos in strada: massacrato a bastonate e rapinato dal branco alla fermata del bus (Di mercoledì 29 settembre 2021) caos in strada a Roma in pieno giorno dove un ragazzo è stato letteralmente assalito da un branco di giovani a scopo di rapina. E’ successo mei pressi dell’area verde fra la fermata Metro Atac Santa Maria del soccorso e via Carlo Maria Viola. E’ qui che gli agenti del IV Distretto San Basilio, del commissariato Porta Pia e Sezione Volanti sono stati attirati dalle urla e dalla presenza di alcune persone che gli segnalavano un’aggressione in corso. Roma, aggredito brutalmente a suon di bastonate e rapinato alla fermata del bus Ad ogni modo, giunti nell’area verde, i poliziotti hanno notato un ragazzo, la vittima, ed un gruppo di altri 5 giovani che, alla loro vista, si sono dispersi in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021)inin pieno giorno dove un ragazzo è stato letteralmente assalito da undi giovani a scopo di rapina. E’ successo mei pressi dell’area verde fra laMetro Atac Santa Maria del soccorso e via Carlo Maria Viola. E’ qui che gli agenti del IV Distretto San Basilio, del commissariato Porta Pia e Sezione Volanti sono stati attirati dalle urla e dpresenza di alcune persone che gli segnalavano un’aggressione in corso., aggredito brutalmente a suon didel bus Ad ogni modo, giunti nell’area verde, i poliziotti hanno notato un ragazzo, la vittima, ed un gruppo di altri 5 giovani che,loro vista, si sono dispersi in ...

