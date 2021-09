Roma, 68enne trovata morta nella sua casa con una ferita alla testa. La Procura indaga per omicidio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una donna di 68 anni è stata trovata morta nella sua abitazione ad Ardea, in provincia di Roma, con una vistosa ferita alla testa. Ora la Procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio. A scoprire il cadavere ieri pomeriggio nella casa della frazione di Marina di Tor San Lorenzo è stata la collaboratrice domestica della vittima: secondo le ricostruzioni, sarebbe stata riversa a terra in un lago di sangue con diverse ferite, poi riscontrate anche durante l’autopsia. Un vicino, sentite le urla della donna alla vista del corpo, avrebbe quindi chiamato il 112. Sul posto sono accorsi anche gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una donna di 68 anni è statasua abitazione ad Ardea, in provincia di, con una vistosa. Ora ladi Velletri ha aperto un fascicolo per. A scoprire il cadavere ieri pomeriggiodella frazione di Marina di Tor San Lorenzo è stata la collaboratrice domestica della vittima: secondo le ricostruzioni, sarebbe stata riversa a terra in un lago di sangue con diverse ferite, poi riscontrate anche durante l’autopsia. Un vicino, sentite le urla della donnavista del corpo, avrebbe quindi chiamato il 112. Sul posto sono accorsi anche gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. ...

