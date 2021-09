Renzi: “Non faremo a Morisi quello che la ‘Bestia’ ha fatto a noi” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Luca Morisi è l’uomo che ha creato la macchina social della Lega, quella che ha sparato violenza verbale addosso a tante persone. Io sono stato vittima della macchina social, lo stesso hanno fatto i 5 stelle e Casalino”. Matteo Renzi commenta il caso del momento: ossia la vicenda che vede coinvolto l’ex social media manager di Matteo Salvini Luca Morisi indagato per questioni di droga. “Hanno inquinato il dibattito politico, se dovessi usare lo stesso stile di Morisi dovrei attaccarlo sul piano personale, non lo faremo. Noi abbiamo una cultura garantista. Da me arriverà solo l’auspicio che ci possa essere più civiltà nel confronto politico, quella che Morisi e Casalino non hanno mai avuto contro di noi”, ha aggiunto il leader di Iv. “Luca Morisi è il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Lucaè l’uomo che ha creato la macchina social della Lega, quella che ha sparato violenza verbale addosso a tante persone. Io sono stato vittima della macchina social, lo stesso hannoi 5 stelle e Casalino”. Matteocommenta il caso del momento: ossia la vicenda che vede coinvolto l’ex social media manager di Matteo Salvini Lucaindagato per questioni di droga. “Hanno inquinato il dibattito politico, se dovessi usare lo stesso stile didovrei attaccarlo sul piano personale, non lo. Noi abbiamo una cultura garantista. Da me arriverà solo l’auspicio che ci possa essere più civiltà nel confronto politico, quella chee Casalino non hanno mai avuto contro di noi”, ha aggiunto il leader di Iv. “Lucaè il ...

