Perdono una causa e mandano il cuore di un maiale al perito

(Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - Si erano rivolti al medico legale per una consulenza tecnica da produrre durante unacivile. L'esito della perizia però non aveva soddisfatto due imprenditori di Mugnano del Cardinale, padre e figlia di 61 e 35 anni, che ritenevano responsabile dell'insuccesso dellaproprio ilincaricato. Per vendicarsi, avevano fatto recapitare nel maggio scorso al professionista, che lavora anche come dirigente medico del Sert di Avellino, un pacco anonimo con all'interno undiappena macellato. Il messaggio inquietante per gli inquirenti poteva avere varie spiegazioni, soprattutto legate all'attività professionale del. E, dopo mesi di indagini, gli agenti della Squadra mobile della questura di Avellino hanno individuato i responsabili. Padre e figlia ...

AGI - Si erano rivolti al medico legale per una consulenza tecnica da produrre durante una causa civile . L'esito della perizia però non aveva soddisfatto due imprenditori di Mugnano del Cardinale, padre e figlia di 61 e 35 anni, che ritenevano responsabile dell'insuccesso della causa ... Padre e figlia perdono la causa e spediscono al medico legale che ha scritto la perizia per vendetta un cuore di maiale appena macellato ... Padre e figlia, imprenditori di Avellino, dovranno ora rispondere di minacce aggravate