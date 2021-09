Palermo-Campobasso 3-1, rocambolesca vittoria dei rosanero (Di mercoledì 29 settembre 2021) I tre punti alla fine sono arrivati. Il Palermo esce dal "Barbera" vittorioso contro il Campobasso 3-1. Un risultato bugiardo rispetto al gioco prodotto dei rosanero soprattutto nel primo tempo momento in cui la squadra di Filippi doveva chiudere già l'incontro. Basti pensare che il primo gol arriva al 4' a firma Silipo che servito da Soleri insacca in rete. E la seconda rete dopo 60'' sugli sviluppi della palla al centro del Campobasso Floriano si ritrova davanti Raccichini, l'estremo difensore molisano, ma la palla viene respinta e finisce sui piedi di Valente che con un destro a giro non sbaglia e segna il raddoppio. Da qui tanti errori e imprecisioni soprattutto per gli attaccanti rosanero. Al 15' - uno dei tanti casi - il Palermo è vicino al tris con Silipo che lancia in porta ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 settembre 2021) I tre punti alla fine sono arrivati. Ilesce dal "Barbera" vittorioso contro il3-1. Un risultato bugiardo rispetto al gioco prodotto deisoprattutto nel primo tempo momento in cui la squadra di Filippi doveva chiudere già l'incontro. Basti pensare che il primo gol arriva al 4' a firma Silipo che servito da Soleri insacca in rete. E la seconda rete dopo 60'' sugli sviluppi della palla al centro delFloriano si ritrova davanti Raccichini, l'estremo difensore molisano, ma la palla viene respinta e finisce sui piedi di Valente che con un destro a giro non sbaglia e segna il raddoppio. Da qui tanti errori e imprecisioni soprattutto per gli attaccanti. Al 15' - uno dei tanti casi - ilè vicino al tris con Silipo che lancia in porta ...

