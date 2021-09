“No Time to Die”, la figlia di Daniel Craig ruba la scena a Kate Middleton [FOTO] (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella giornata di ieri 28 settembre si è tenuta l’anteprima mondiale di No Time to Die. Venticinquesimo capitolo della celeberrima saga incentrata sul personaggio di James Bond, il film è finalmente approdato nelle sale dopo i continui rinvii causati dalla pandemia. Alla premiere, che ha avuto luogo presso la Royal Albert Hall, erano presenti anche … L'articolo “No Time to Die”, la figlia di Daniel Craig ruba la scena a Kate Middleton FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella giornata di ieri 28 settembre si è tenuta l’anteprima mondiale di Noto Die. Venticinquesimo capitolo della celeberrima saga incentrata sul personaggio di James Bond, il film è finalmente approdato nelle sale dopo i continui rinvii causati dalla pandemia. Alla premiere, che ha avuto luogo presso la Royal Albert Hall, erano presenti anche … L'articolo “Noto Die”, ladilaproviene da Velvet Gossip.

