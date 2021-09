Messina:, concluso il convegno su un tema di grande attualità: la gestione dei traffici marittimi (Di mercoledì 29 settembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 29 settembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

messina_oggi : Round di investimento da 1 milione di euro per la digital company EnduROMA (ITALPRESS) - Endu, digital company lead… - messina_oggi : PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha concluso un’importante operazione, tenuta anche in modalità undercover… - messina_oggi : PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha concluso un’importante operazione, tenuta anche in modalità undercover… - messina_oggi : Pedopornografia online, 13 arresti in tutta ItaliaPALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha concluso un’importan… -