"A nome dello Stato messicano", e a conclusione delle celebrazioni per il 200/o anniversario dell'indipendenza nazionale, il presidente Andrés Manuel López Obrador ha chiesto scusa ieri al popolo indigeno Yaqui per gli abusi commessi principalmente durante il lungo periodo dell'ex presidente messicano Porfirio Diaz (1884-1911).

Messico: presidente chiede perdono a indigeni Yaqui - Nord America ANSA Nuova Europa Messico: presidente chiede perdono a indigeni Yaqui (ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 29 SET - "A nome dello Stato messicano", e a conclusione delle celebrazioni per il 200/o anniversario dell'indipendenza nazionale, il presidente Andrés Manuel López Obrador ...

Il presidente messicano Obrador chiede scusa ai Yaqui per gli abusi del passato Il presidente ha ricordato che questi abusi sono stati commessi principalmente durante il lungo periodo dell'ex presidente messicano Porfirio Diaz (1884-1911). "Siamo qui per riparare i danni" ...

