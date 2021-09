Love is in the Air: i progetti futuri di Kerem Bursin e Hande Ercel (Di mercoledì 29 settembre 2021) Settimana scorsa Kerem Bursin di “Love is in the Air” è stato ospite a “Verissimo”, dove ha raccontato della sua gavetta, della sua famiglia, del successo della soap in Italia e naturalmente del suo amore per la co-protagonista Hande Ercel. Quali sono i progetti e i nuovi impegni della coppia dal punto di vista professionale? Love is in the Air: Hande vuole continuare a studiare negli Stati Uniti con la sorella di una famosa attrice Il portale “Chi Che Cosa” informa che Hande Ercel ha manifestato il desiderio di conoscere meglio l’inglese anche per motivi di lavoro. La Eda di “Love is in the Air” intende partire per gli Stati Uniti (dove come sappiamo il fidanzato ha vissuto a lungo) per prendere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 29 settembre 2021) Settimana scorsadi “is in the Air” è stato ospite a “Verissimo”, dove ha raccontato della sua gavetta, della sua famiglia, del successo della soap in Italia e naturalmente del suo amore per la co-protagonista. Quali sono ie i nuovi impegni della coppia dal punto di vista professionale?is in the Air:vuole continuare a studiare negli Stati Uniti con la sorella di una famosa attrice Il portale “Chi Che Cosa” informa cheha manifestato il desiderio di conoscere meglio l’inglese anche per motivi di lavoro. La Eda di “is in the Air” intende partire per gli Stati Uniti (dove come sappiamo il fidanzato ha vissuto a lungo) per prendere ...

MediasetPlay : Ecco l’anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Med… - MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love Is In The Air che andrà in onda domani su… - MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di domani di #LoveIsInTheAir? Scopritelo su Mediaset Infinity! - fbisboringok : RT @Squishy_Jesss: JSJSJJS AHHHH, THE VIDEO!!! I LOVE IT - julesvandemberg : Love is in the air Ho recuperato il nuovo episodio di love is in the air e sono arrabbiata nera. Selin non ci eri mancata -