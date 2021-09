LIVE Giro di Sicilia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Juan Sebastian Molano concede il bis! Vittoria in volata su Fiorelli e Moschetti (Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DI Sicilia 2021 15.17 Molano consolida dunque il primato in classifica, anche se domani sarà quasi impossibile per lui difendere il primo posto nella generale. 15.15 Completano il podio un deluso Filippo Fiorelli (Bardiani) e Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) Quarto posto per Jakub Mareczko (Vini-Zabù). 15.14 Juan Sebastian Molano non lascia scampo agli avversari e alza le braccia al cielo sul traguardo di Mondello! Impeccabile il lavoro di Maximiliano Richese che dimostra ancora una volta di essere una delle migliori locomotive a LIVEllo mondiale. 15.13 Ultimo km! Molano piazzato benissimo dietro a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDI15.17consolida dunque il primato in classifica, anche se domani sarà quasi impossibile per lui difendere il primo posto nella generale. 15.15 Completano il podio un deluso Filippo(Bardiani) e Matteo(Trek-Segafredo) Quarto posto per Jakub Mareczko (Vini-Zabù). 15.14non lascia scampo agli avversari e alza le braccia al cielo sul traguardo di Mondello! Impeccabile il lavoro di Maximiliano Richese che dimostra ancora una volta di essere una delle migliori locomotive allo mondiale. 15.13 Ultimo km!piazzato benissimo dietro a ...

