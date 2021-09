Il Paradiso delle signore anticipazioni 30 settembre: lite tra Agnese e Flora, Ezio fa una confessione (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le anticipazioni della puntata del 30 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Ezio si renderà protagonista di una confessione a sua figlia. In atelier, invece, cominceranno a nascere i primi diverbi tra Agnese e Flora. Tra due protagonisti della soap opera, invece, si verrà a creare una bella intesa. Lo stesso, purtroppo, non potrà L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ledella puntata del 30delrivelano chesi renderà protagonista di unaa sua figlia. In atelier, invece, cominceranno a nascere i primi diverbi tra. Tra due protagonisti della soap opera, invece, si verrà a creare una bella intesa. Lo stesso, purtroppo, non potrà L'articolo proviene da KontroKultura.

