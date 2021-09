Focene, barca si incaglia sugli scogli e affonda: notte di paura per due pescatori (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fiumicino – notte di paura sul litorale romano. Poco dopo la mezzanotte, infatti, la Squadra Operativa 26A e il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti a Focene per soccorrere due pescatori. L’imbarcazione, di circa 8 metri, sulla quale erano presenti due uomini, si è incagliata sul basso fondale roccioso mettendo a serio rischio l’incolumità dei due uomini. La barca si è arenata in prossimità del Lido della Tranquillità in viale di Focene. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito il salvataggio dei due pescatori, subito consegnati al personale sanitario giunto sul posto. L’imbarcazione è affondata subito il salvataggio. Il Faro online – Clicca ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fiumicino –disul litorale romano. Poco dopo la mezza, infatti, la Squadra Operativa 26A e il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti aper soccorrere due. L’imzione, di circa 8 metri, sulla quale erano presenti due uomini, si èta sul basso fondale roccioso mettendo a serio rischio l’incolumità dei due uomini. Lasi è arenata in prossimità del Lido della Tranquillità in viale di. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito il salvataggio dei due, subito consegnati al personale sanitario giunto sul posto. L’imzione èta subito il salvataggio. Il Faro online – Clicca ...

